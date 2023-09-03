اتحاد جدة يتعاقد مع عبد الله المعيوف حارس غريمه الهلال

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أعلن اليوم اتحاد جدة عن تعاقده مع عبدالله المعيوف حارس غريمه الهلال السعودي ليواصل تدعيم فريقه في الميركاتو الصيفي السعودي الاستثنائي.

ودون نادي الاتحاد عبر منصة إكس " المعيوف اتحادوي.

📸 من مراسم التوقيع ✍️ pic.twitter.com/vjkHDWcSyw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 2, 2023

كما شكر نادي الهلال عبر حسابه على منصة إكس المعيوف قائلاً: شكراً المعيوف راعي المعروف

وقرن الهلال شكره بفيديو يبرز مهارات المعيوف في تصديه لعديد الركلات الخطرة التي زاد فيها عن مرمى الهلال ببسالة.

وضم اتحاد جدة صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم كريم بنزيمة قادماً من ريال مدريد، وساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ، وفابيتيو من ليفربول، وجوتا من سلتك، وهناك أنباء عن قرب تعاقده مع سيرخيو راموس، وبذل جهوداً مضنية للحصول على خدمات نجم ليفربول محمد صلاح في الصفقة التي تنتظرها جماهير "الاتي" إن عاجلاً أو آجلاً.

ويسعى نادي الاتحاد إلى تدعيم صفوفه نظراً لخوضه مباريات كأس العالم للأندية على أرضه ووسط جماهيره في ديسمبر المقبل ويسعى للظهور بمظهر يليق بالعميد وشعبيته.

وكان الاتحاد قد خسر الكلاسيكو 4-3 أمام الهلال في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، حيث شهدت ريمونتادا تاريخية للهلال .

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