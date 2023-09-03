رونالدو يقود النصر لمواصلة الانتفاضة في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا وصنع هدفين ليقود النصر لمواصلة الانتفاضة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي بالتفوق 5-1 على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

وبعد بداية كارثية للدوري بالخسارة في أول جولتين، فاز النصر 5-صفر على الفتح و4-صفر على الشباب، وقبل التفوق بخماسية، ليسجل بذلك 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات.

وتوغل رونالدو ومرر كرة إلى عبد الرحمن غريب ليفتتح التسجيل في الدقيقة 33، وأضاف عبد الله الخيبري الهدف الثاني قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق محمد بداموسي مهاجم الحزم بالكرة وأطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ليقلص الفارق في الدقيقة 47.

لكن بعد عشر دقائق، بدأت هجمة عند رونالدو وتبادل الكرة مع مارسيلو بروزوفيتش ثم وجد نفسه في مواجهة المرمى، لكن بدلا من التسديد، مرر إلى أوتافيو، الذي كان في موقف أفضل، ليسجل من لمسة واحدة بسهولة داخل الشباك ويحتفل مع هداف ريال مدريد التاريخي.

وجاء الدور على رونالدو نفسه للتسجيل، حيث أنهى هجمة منظمة بعدما تلقى تمريرة غريب وأطلق تسديدة قوية في المرمى بالدقيقة 68.

ورفض ساديو ماني أن تنتهي المباراة دون أن يترك بصمته حيث تلقى تمريرة أرضية من غريب وأطلق تسديدة قوية داخل الشباك بالدقيقة 78.

ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف لينفرد بصدارة هدافي الدوري.

وبات النصر يملك تسع نقاط في المركز السادس، وبفارق أربع نقاط عن الهلال والتعاون صاحبي الصدارة.

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