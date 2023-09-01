ريمونتادا هلالية والفوز برباعية في كلاسيكو الكرة السعودية

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

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حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية، بأربعة اهداف مقابل ثلاثة بعد أن حول تاخره لفوز عبر ريمونتادا هلالية قادها ميتروفيتش بثلاثية وسالم الدوسري بالرابع في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز يواصل الهلال انتصاراته على الاتحاد خلال المواجهات بين الفريقين وكان في الموسم الماضي 2022 – 2023، تقابل الفريقين في 3 مواجهات، منهم مواجهتين، ولقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق الهلال الفوز في الدوري 1 – 0 وتعادلا 2 – 2، وحقق الفوز في مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف نظيف.

الفوز التاريخي رقع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب العام لدوري روشن السعودي فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 جولات

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