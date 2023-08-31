الدوري السعودي.. رونالدو لاعب شهر أغسطس

المصدر: وكالات

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فاز كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الحالي، الأول بالموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي، فيما نال مواطنه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب اتحاد جدة جائزة أفضل مدرب.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في أغسطس آليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

وبعد خسارتين في بداية الموسم للنصر، أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-صفر على الفتح، وثنائية في الفوز 4-صفر على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقة مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق أربعة انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا ولم تهتز شباكه، لذا نال مارسيلو جروهي جائزة حارس الشهر.

وحصد عبد الملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.

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