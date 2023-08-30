قبل كلاسيكو الهلال.. مفاجأة سارة لجماهير اتحاد جدة السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن جماهير اتحاد جدة السعودي، على موعد مع مفاجأة سارة قبل مواجهة الهلال المقبلة، ستكون بمثابة دفعة إيجابية للفريق الملقب بالعميد في الكلاسيكو المنتظر.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره الهلال يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

وتسيطر حالة من القلق على الجماهير الاتحادية، بسبب احتمالية غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق الأصفر، جراء الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام الوحدة، بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق، وأثناء سقوط بنزيما أمسك بالعضلة الضامة، لكن لم يتضح بعد حجم إصابته.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر قناة "SSC" الرياضية السعودية: "بنزيما أجرى فحوصات على الإصابة وتبين أنها كدمة بسيطة ولن تعيقه عن التواجد في الكلاسيكو".

وتابع: "بالتأكيد وجود بنزيما قيمة مهمة للاتحاد، وأيضاً لمن يريد الاستمتاع باللقاء الذي من المنتظر أن يحظى بحضور جماهيري كبير".

وأتم: "الأخبار تؤكد أن أمور بنزيما جيدة، والكدمة بسيطة لن تؤثر عليه".

يذكر أن اتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي بالعلامة الكاملة حيث حصد 12 نقطة من 4 مباريات، فيما يتواجد الهلال بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط من نفس عدد اللقاءات، إذ فاز 3 مباريات وتعادل مباراة واحدة.

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