رقصة العرضة.. رونالدو حديث العالم (فيديو)

المصدر: البيان

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تناقلت الحسابات العالمية تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، احتفاله على الطريقة السعودية بعد تسجيله الأهداف في شباك الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ووضع حساب «تيم رونالدو» عبر منصة «إكس»، صورة لرونالدو أثناء تحيته جماهير النصر، ورفع يده إلى الأعلى، مع عمله الرقصة الشعبية السعودية الشهيرة التي تعرف بـ«العرضة السعودية».

وكتب الحساب العالمي: «الرقصة في احتفالية رونالدو هي العرضة السعودية، وهي رقصة من التراث السعودي، رونالدو يحب المملكة العربية السعودية بوضوح».

وتداول عشاق ومحبي كريستيانو رونالدو صورته أثناء رقص العرضة السعودية، احتفالاً بهدفه في شباك الشباب، حيث واصل تألقه وسجل هدفين ليقود فريقه إلى تحقيق فوز كبير بالأربعة على جاره في ديربي الرياض.

ولم يكتف المتابعون بهذا التعليق فقط، ليواصلون الحديث عن إشارة رونالدو بالعرضة السعودية، مع توضيح أنه أصبح لديه احتفالية جديدة بعد تسجيله الأهداف في الملاعب السعودية مع فريقه النصر.

وأكدت شبكة «إسبن» العالمية، أن رونالدو أصبح لديه طريقة جديدة في التعبير عن فرحته بتسجيل الأهداف، وذلك بوضع فيديو للدون البرتغالي أثناء رقص العرضة السعودية في ملعب الأول بارك خلال مباراة النصر والشباب.

وأشار حساب «فوتبول تويت» العالمي إلى رقصة رونالدو، مع إعادة نشر الفيديو الخاص باللاعب أثناء أداء العرضة، الذي نُشر على الحساب الرسمي لنادي النصر عبر «إكس» بعد مباراة الشباب مباشرة.

هذا ووضع الحساب الرسمي للدوري السعودي باللغة الإنجليزية لقطة احتفالية رونالدو الجديدة مع العرضة السعودية، ليحصل هذا المقطع على رواج كبير بين المشجعين والمتابعين من مختلف أنحاء العالم.

وقال حساب الدوري السعودي بمنصة إكس: "رونالدو أصبح جزءا من ثقافتنا" بعد أن أدى رقصة "العرضة"، احتفالاً بهدف له في استاد الأول بارك بالرياض.

وفعل كريستيانو رونالدو كل شيء خلال فوز النصر 0/4 على الشباب في أول قمة هذا الموسم بالدوري السعودي، إذ سجل هدفين من علامة الجزاء وتنازل عن الركلة الثالثة لزميل كما ألغى الحكم هدفين له، ومرر كرة حاسمة وسدد في إطار المرمى وأبهر الجماهير برقصة تقليدية.

وانفرد رونالدو بصدارة الهدافين بخمسة أهداف سجلها في آخر مباراتين فقط، كما واصل تعاونه المثمر مع ساديو ماني بتمرير كرة حاسمة للنجم السنغالي الذي أحرز هدفه الرابع بالدوري.

ونال رونالدو إشادة لدعم زميله عبد الرحمن غريب حين تنازل له عن تسديد ركلة جزاء بدلا من إكمال ثلاثية شخصية للمباراة الثانية على التوالي، لكن غريب أهدر الركلة.

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