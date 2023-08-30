تعاون مثمر ودعم خاص.. رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: وكالات

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فعل كريستيانو رونالدو كل شيء خلال فوز النصر 0/4 على الشباب في أول قمة هذا الموسم بالدوري السعودي، إذ سجل هدفين من علامة الجزاء وتنازل عن الركلة الثالثة لزميل كما ألغى الحكم هدفين له، ومرر كرة حاسمة وسدد في إطار المرمى وأبهر الجماهير برقصة تقليدية.

وقال حساب الدوري السعودي بمنصة إكس: "رونالدو أصبح جزءا من ثقافتنا" بعد أن أدى النجم البرتغالي رقصة شعبية بالمملكة أمام الجماهير "العرضة"، احتفالاً بهدف له في استاد الأول بارك بالرياض.

وانفرد رونالدو بصدارة الهدافين بخمسة أهداف سجلها في آخر مباراتين فقط، كما واصل تعاونه المثمر مع ساديو ماني بتمرير كرة حاسمة للنجم السنغالي الذي أحرز هدفه الرابع بالدوري.

ونال رونالدو إشادة لدعم زميله عبد الرحمن غريب حين تنازل له عن تسديد ركلة جزاء بدلا من إكمال ثلاثية شخصية للمباراة الثانية على التوالي، لكن غريب أهدر الركلة.

إصابة بنزيما قبل القمة الكبرى

لم تؤثر إصابة كريم بنزيما في حفاظ الاتحاد حامل اللقب على انطلاقته المثالية مثل الأهلي الذي استفاد مجدداً من تناغم رياض محرز وفرانك كيسي، فيما لعب مالكوم دور البطولة في الهلال، لحين مشاركة نيمار، في أول هزيمة لستيفن جيرارد.

وتأمل جماهير الاتحاد في تعافي كريم بنزيما في أسرع وقت للحاق بمباراة القمة أمام الهلال بعد أن خرج المهاجم الفرنسي مصابا في الشوط الأول أمام الوحدة.

لكن رغم خروجه، وعدم تمكن عبد الرزاق حمد الله من التسجيل، أظهر فريق المدرب نونو سانتو فاعلية هجومية بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق بالشوط الثاني عبر رومارينيو وجوتا وإيجور كورونادو ليفوز 3-صفر.

مالكوم معشوق جماهير الهلال الجديد

لم تحظ صفقة مالكوم هذا الصيف بكثير من الإعجاب من جماهير الهلال، لكن المهاجم البرازيلي سرعان ما اكتسب شعبية كبيرة بأرقامه وتأثيره منذ مباراته الأولى.

وسجل جناح برشلونة السابق أربعة أهداف في الدوري وقدم تمريرة حاسمة، وبشكل عام ساهم في ثمانية أهداف منذ انضمامه في البطولة العربية، لذا ستكون مهمة نيمار صعبة عند العودة من الإصابة لترك بصمات أكبر من مواطنه.

كما تواصل مالكوم جيدا مع الجماهير مع انتشار احتفاله الطريف بلمس "اللحية".

انطلاقة تاريخية للأهلي

حقق الأهلي أفضل انطلاقة له بدوري المحترفين بأربعة انتصارات متتالية بقيادة محرز الذي سجل هدفا وصنع آخر لكيسي في الفوز 2-صفر على الطائي.

ولم يحقق العلامة الكاملة هذا الموسم سوى الاتحاد والأهلي العائد للأضواء بثوب جديد هذا الموسم، لكن الاتحاد يبقى الأقوى هجوما برصيد 12 هدفا ولم تهتز شباكه حتى الآن، بينما سجل الأهلي تسعة أهداف واستقبل هدفين.

ويترقب الأهلي تعثر الاتحاد في مواجهة الهلال لينفرد بالقمة حين يواجه الفتح في الجولة المقبلة.

جيرارد يلوم نفسه بعد أول هزيمة

تحمل جيرارد مسؤولية خسارة فريقه الاتفاق من الهلال، رغم الإشارة إلى اختلاف الإمكانات بين الناديين.

وقال النجم الإنجليزي للصحفيين "نستحق الخسارة وأنا من يتحمل المسؤولية، لست راضيا عن الأداء أو النتيجة، لكن لن نشتكي".

وهذه أول هزيمة للاتفاق بعد فوزين وتعادل، لكن قائد ليفربول السابق بدد الإحباط ووعد بالمنافسة على دخول المربع الذهبي.

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رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي 🔥https://t.co/hfHujtDt9Ipic.twitter.com/z5mymqSRiH — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2023

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