مدرب الشباب ينتقد احتساب ثلاث ركلات جزاء للنصر ويعد الجماهير بتدعيم الصفوف

المصدر: روتيرز

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انتقد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الشباب احتساب ثلاث ركلات جزاء للنصر في مباراة خسرها فريقه 4-صفر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وسجل النصر ركلتين وأضاع الثالثة كما أشهر الحكم إسماعيل الفاتح البطاقة الحمراء للأرجنتيني إيفر بانيجا في الشوط الثاني.

وقال كايزر في مؤتمر صحفي "النصر‬ كان يستحق الفوز لكني لا أفهم كيف يتم احتساب ركلات الجزاء.

"في مباراتنا السابقة لم تحتسب لنا ركلات جزاء شبيهة بالتي تم احتسابها للنصر".

وعن طرد الأرجنتيني بانيجا قال المدرب الهولندي "الطرد طبيعي نتيجة الشد والحماس فهي مباراة قمة.

"سنحاول القتال والعودة مجددا .. اللاعبون يحاولون الظهور بشكل إيجابي وسنحاول تحسين الأمور في المباريات المقبلة.

"ننتظر تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب قبل نهاية الفترة الصيفية".

وبعد بداية قوية شهدت تسديدة رائعة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس ببراعة، وضع كريستيانو رونالدو النصر في المقدمة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

ونفذ النجم البرتغالي ركلة الجزاء ببراعة حيث وضع الحارس في زاوية والكرة في الأخرى.

واعتقد رونالدو أنه ضاعف الغلة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 18 لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود مخالفة ضد مدافع قبل التسجيل.

وأضاف رونالدو الهدف الشخصي الثاني من ركلة جزاء أخرى حصل عليها بنفسه في الدقيقة 37.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 41.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل ثلاثية شخصية بتسديدة قوية حادت عن المرمى في الدقيقة 60.

وأهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 بعدما اصطدمت الكرة في إطار المرمى.

وأكمل سلطان الغنام رباعية النصر في الدقيقة 80 من مسافة قريبة بعد أن تابع كرة مرتدة من إطار المرمى.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس بينما زادت معاناة الشباب المتعثر الذي تشعر جماهيره بالاستياء لعدم إبرام صفقات قوية هذا الصيف، ولرحيل المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى الهلال، ما انعكس على النتائج السلبية في بداية الموسم حيث يحتل المركز قبل الأخير.

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