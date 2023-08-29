رد فعل سريع من الأهلي بعد تجاهل منتخب مصر لطلبه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أرسل الأهلي المصري، خطابًا إلى اتحاد الكرة المحلي في مصر، يبلغه خلاله برفضه خوض أي بطولة مستحدثة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يرغب في معرفة موعد مباراة السوبر المصري.

ويقصد الأهلي بالبطولات المستحدثة، بطولة كأس النخبة التي من المقرر أن تقام الفترة المقبلة، بمشاركة 4 أندية مصرية تمثل (بطل الدوري، بطل الكأس، بطل كأس الرابطة، وفريق رابع)، كبديلة عن بطولة السوبر التقليدية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

وجاء قرار الأهلي بعدما أعلن منتخب مصر اليوم الثلاثاء، قائمة مباراتي إثيوبيا وتونس، وضمت 4 لاعبين من الأهلي، رغم مطالبة الأخير باستبعاد لاعبيه من معسكر الفراعنة المقبل، كون الفريق الأحمر مرتبط بخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، 15 سبتمبر المقبل.

وجاء بيان الأهلي الرسمي، كالتالي: "تم إرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ونتنظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، يأمل فريق الكرة بالنادي الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة، حال تعديل، استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها".

وأضاف: "تحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة، ولابد من ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة، وبشكل عاجل، شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية، ونخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية، خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه إثيوبيا 8 سبتمبر المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، ثم يلعب مع تونس ودياً 12 سبتمبر بالقاهرة.

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