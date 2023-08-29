تجاهل طلب الأهلي.. إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وتونس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المقرر انتظامهم في المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه 4 سبتمبر ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعباً، استعداداً لمواجهة إثيوبيا 8 سبتمبر المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، ثم مواجهة تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

وتجاهل الجهاز الفني لمنتخب مصر طلب الأهلي الأخير، الذي أعلنه في بيان رسمي، بإعفاء لاعبيه من المشاركة في معسكر الفراعنة، نظراً لارتباطه بخوض مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر 4 لاعبين من الأهلي وهم، محمد الشناوي ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ومروان عطية، فيما تم استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان "بيكهام"، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا "بوبو"، أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، محمد شريف، أسامة فيصل.

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