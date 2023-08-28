إعلان موعد انتخابات نادي الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، موعد إقامة انتخابات النادي الأبيض، التي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قدم استقالته خلال الفترة الأخيرة، وسبقه إعلان مرتضى منصور رئيس النادي السابق، انسحابه من المشهد الرياضي وعدم استمراره بأي منصب داخل النادي الأبيض، قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤون النادي لحين حلول موعد الانتخابات.

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدرته اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، فمن المقرر أن تقام انتخابات النادي الأبيض يوم 20 أكتوبر المقبل.

وتقرر فتح باب الترشح لكافة مقاعد مجلس الإدارة يوم 4 سبتمبر المقبل، ويستمر تلقي الطلبات حتى 10 من نفس الشهر.

يذكر أن وزارة الرياضة المصرية، أعلنت أمس الأحد، تولي عماد البناني منصب المدير التنفيذي في لجنة الزمالك بدلاً من حسن موسى، مع استمرار الثنائي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي، في منصبهما بشكل طبيعي.

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