الكونفدرالية الإفريقية.. موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدد موعد مواجهة الزمالك المصري مع نظيره أرتا سولار الجيبوتي، بذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تنزانيا، بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتماد ملعب أرتا سولار لاستضافة مبارياته في المسابقات الإفريقية.

وأخطر "كاف" مسؤولي الزمالك، بموعد مواجهة الفريق الأبيض مع أرتا سولار الجيبوتي، حيث أكد في خطاب رسمي أن اللقاء سيلعب يوم 16 سبتمبر المقبل.

ويبدأ الزمالك فترة استعداده للموسم الجديد 1 سبتمبر، على أن يدخل معسكر مغلق يوم 4 من نفس الشهر ويستمر حتى موعد السفر إلى تنزانيا، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين يومي 7 و11.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري في الموسم المنقضي، ما أبعده عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم بالقارة، لصالح منافسه بيراميدز الذي سيسجل ظهوره الأول في المسابقة القارية هذا الموسم.

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