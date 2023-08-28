السعودية تجني ثمار صفقة رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتفعت عائدات بث مباريات الدوري السعودي، بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، تحديداً منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النصر السعودي يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو فتح الباب أمام العديد من نجوم كرة القدم، للموافقة على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، وهو ما صرحه بنفسه في أكثر من مناسبة، إذ أصبح الدوري السعودي وجهة لاستقطاب نجوم كرة القدم حول العالم، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الأندية الدوري السعودي.

وحسمت أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أكثر من صفقة مدوية يأتي على رأسها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل إلى الهلال السعودي قادماً من باريس سان جيرمان، وكذلك النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل عن ريال مدريد بعد انتهاء عقده وانتقل إلى اتحاد جدة، والسنغالي ساديو ماني الذي رحل بعد موسم واحد فقط عن صفوف بايرن ميونخ وانتقل إلى النصر السعودي لمزاملة رونالدو، وغيرها من الصفقات القوية.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" النسخة السعودية، نقلاً عن كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات بالدوري السعودي للمحترفين، فإن عائدات بث الدوري السعودي، زادت بنسبة 650% منذ انضمام رونالدو يناير الماضي.

وقال نهرا: "مباريات الدوري السعودي تبث حالياً في 140 دولة، نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير والتطوير".

وتابع: "رابطة الدوري السعودي ما زالت ملتزمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة، أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي لدوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي ونظيره السعودي".

وأتم نهرا، قائلاً: "انفقنا الملايين من الدولارات لجذب نجوم العالم وإحداث تغييرات جذرية في الرياضة، مثل نيمار وبنزيما وماني ومحرز".

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