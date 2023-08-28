حان الوقت لأصنع تاريخاً جديداً.. أول تعليق من مانشيني بعد توليه قيادة منتخب السعودية

المصدر: وكالات

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أعرب المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني، عن سعادته بتوليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤكداً أنه شرف كبير.

وكان مانشيني استقال في منتصف أغسطس الحالي، بشكل مفاجئ، من تدريب المنتخب الإيطالي، الذي فاز معه بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ويتطلع مانشيني حالياً إلى تحقيق النجاح في مهمته الجديدة بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي بعقد يمتد لأربع سنوات حتى 2027.

وقال مانشيني إن ثقافة كرة القدم الحماسية في السعودية وإمكانيات اللاعبين كانت عوامل نجاح، مشيراً إلى نجاح عدد من الأندية السعودية في استقطاب لاعبين بارزين من أوروبا خلال الفترة الماضية.

وأوضح: "تواجد لاعبين من طراز رفيع في الدوري السعودي يوضح تطور ونمو المشهد الكروي في هذا البلد".

ويستهل مانشيني مبارياته مع المنتخب السعودي في الثامن من سبتمبر المقبل بالمواجهة الودية مع المنتخب الكوستاريكي، ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي يدربه الألماني الشهير يورجن كلينمسان.

وقال مانشيني في مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "كتبت تاريخاً في أوروبا، والآن حان الوقت لأصنع تاريخاً مع منتخب السعودية".

وعلق مانشيني على توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، قائلاً: "شرف كبير، أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة لي أن أخوض تجربة كروية في بلد جديد، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة لكرة القدم بآسيا".

وأشارت تقارير إعلامية في إيطاليا إلى أن الاتحاد السعودي سيقدم مانشيني رسمياً اليوم الإثنين، كما أشارت تقارير إلى أن مانشيني سيتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 25 مليون يورو.

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