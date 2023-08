يعادل به رياض محرز.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عادل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق، المنتقل حديثاً إلى أهلي جدة السعودي.

وجاء إنجاز صلاح بعدما صنع في فوز ليفربول على نيوكاسل 1/2، أمس الأحد، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث كان "مو" صاحب التمريرة المفتاحية لهدف الريدز الثاني الذي سجله الأوروغواياني داروين نونيز، في الدقيقة 93 من عمر المباراة، وقاد به ليفربول لفوز صعب.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع رياض محرز، بواقع 61 هدفاً لكل منهما، علماً بأن صلاح شارك في عدد مباريات أقل، إذ لعب الدولي المصري 234 مباراة مقابل 284 لقاء لمحرز.

ويعد صلاح حالياً هو اللاعب الإفريقي الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي، بواقع 201 هدفاً، إذ أحرز 140 هدفاً وصنع 61 هدفاً.

DARWINNN 😍



The moment Nunez secured all three points at St James' Park 👌 #NEWLIV pic.twitter.com/kPQD9XCSJO