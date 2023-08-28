على طريقة محمد صلاح.. التعمري يتوهج بالدوري الفرنسي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل الدولي الأردني موسى التعمري، توهجه بالدوري الفرنسي مع فريقه مونبيلييه، بعدما أحرز هدفه الثالث هذا الموسم، في مباراة ريمس، أمس الأحد، التي جمعت بينهما على ملعب دي لا موسون، وانتهت بفوز الأخير 1/3، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة الفرنسية.



تقدم المغربي يونس عبد الحميد لريمس في الدقيقة 8، وأضاف تيدي تيوما هدف الضيوف الثاني، وتمكن التعمري من تسجيل الهدف الوحيد لمونبيلييه في الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول، ولكن تيوما عزز تقدم فريقه بالهدف الثالث والثاني له، في الشوط الثاني تحديداً بالدقيقة 56.

وجاء هدف التعمري بعد تمريرة من زميله أرنود نور الدين أمام منطقة جزاء ريمس، قبل أن يراوغ مدافعي الأخير بطريقة رائعة، ويصوب صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس الضيوف.

وبحسب موقع "365" العالمي، فإن التعمري حصل على أعلى تقييم بين جميع لاعبي مونبيلييه وريمس، بواقع 8.9 من 10، بعدما قدم 27 تمريرة صحيحة من أصل 30، بمعدل نجاح 90%، وأحرز هدفاً كذلك.

ويبدو أن التعمري يسير على خطى الدولي المصري محمد صلاح، الذي نجح في كسر العديد من الأرقام القياسية مع ناديه ليفربول طوال السنوات الماضية، بعدما وصل الدولي الأردني إلى الهدف الثالث في المباراة الثالثة له بالدوري الفرنسي مع فريقه مونبيلييه الذي انتقل إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أصبح أول أردني يحقق هذا الإنجاز في المسابقة الفرنسية.

وكانت ثنائية التعمري الأولى أحرزها في المباراة الماضية أمام ليون، باللقاء الذي انتهى لصالح رفاق اللاعب الأردني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

النجم الأردني موسى التعمري يواصل تألقه ويسجل الهدف الثالث في أول 3 مباريات له في الدوري الفرنسي...



هدف من ماركة التعمري#الدوري_الفرنسي #مونبيليه #موسى_التعمري pic.twitter.com/TNMF5BAaA4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

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