مانشيني مدرباً للمنتخب السعودي

المصدر: روما - أ ف ب

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يتسلم الإيطالي روبرتو مانشيني الذي استقال من مهامه مدرباً لمنتخب بلاده، اليوم، المهام الفنية للمنتخب السعودي، بعدما وقّع صاحب الـ(58 عاماً) عقداً لمدة أربعة أعوام، وتحديداً حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2 ـ 1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وكان مانشيني أكد أن استقالته من منصبه مع المنتخب الإيطالي ليست مرتبطة بعرض من السعودية وبررها بالقرارات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، خاصة بشأن تشكيلة طاقمه التدريبي.

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