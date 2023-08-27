هل تشارك السعودية في دوري أبطال أوروبا؟

المصدر: وكالات

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أبدت السعودية اهتمامها بالمناقشات الدائرة حاليا بشأن الانضمام لبطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعدما أنفقت البلاد مئات الملايين من الدولارات لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم وإحداث تغييرات جذرية في الرياضة.

وقال كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء "بلومبرج" :" نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري السعودي".

وأشار إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين مازالت "ملتزمة تماما" بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة.

وأضاف أن أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن هناك عددا قليلا من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم من دول غير أوروبية، من بينها كازاخستان، حيث يمكن لفرقها المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأنفقت الأندية السعودي حوالي 650 مليون دولار في الأشهر الأخيرة لضم لاعبين من بينهم كريم بنزيمة من ريال مدريد، والبرازيلي نيمار، وجوردان هيندرسون من ليفربول.

وحاولت السعودية إغراء الأرجنتيني ليونيل ميسي بحزمة رواتب ضخمة، ولكنه فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأفادت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة يريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وقال نهرا، الذي عمل في السابق في شركة "وورلد ريسلينج إنترتينمنت"، المسؤولة عن تنظيم أحداث المصارعة الحرة :"نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل جلب هؤلاء اللاعبين إلى السعودية".

وأضاف :"هذا لا يعني أن لدينا ميزانية لا نهاية لها. ولكن لا يمكننا تقييد أنفسنا إذا أردنا أن نجلب أفضل المواهب إلى هنا. يجب علينا أن ندفع المبالغ الحالية لجلبهم إلى هنا".

فيما يتعلق بتحقيق الأرباح، فإن قدرة الدوري السعودي لاتزال محدودة مقارنة بأفضل الدوريات في العالم. ولكن التعاقد مع مثل هؤلاء اللاعبين البارزين يسلط الضوء على الطموحات الكبرى للسعودية التي تتطلع لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من خلال ضخ استثمارات ضخمة في كل شيء بداية من الرياضة للمدن الجديد والسيارات الكهربائية.

وبذل الدوري السعودي جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من الرعاة وإبرام تعاقدات بث مع وسائل إعلام عالمية.

وقال نهرا أنه يتم حاليا بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة، وأن عائدات البث ازدادت بنسبة 650 في المئة منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد العام الماضي.

وأضاف :" إنها ليست عائدات ضخمة لتمويل كل النشاطات التي لدينا، ولكن بكل تأكيد هذا تحرك مهم".

ويعد نمو الدوري السعودي عملية طويل الاجل، ولا يوجد وقت محدد للوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والعائدات.

وأكد نهرا:"بالتأكيد تعزيز القيمة التسويقية للدوري والأندية هو صميم ما نفعله. إذا كان ذلك يجعل الدوري والأندية أصولا قابلة للاستثمار، فوقتها سنكون حققنا هدفنا".

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