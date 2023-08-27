حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

المصدر: وكالات

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قررت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأحد حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي.

وذكرت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها اليوم الأحد أنه صدر قرار بحل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية للأندية الرياضية, وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حددت يوم العاشر من سبتمبر 2023 موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.

وكانت الإدارة برئاسة خالد آل ثنيان قد تعرضت للانتقادات، بسبب عدم إبرام صفقات كبيرة تعزز صفوف الفريق هذا الصيف، بالإضافة إلى انتقال نجم الفريق حسان تمبكتي لنادي الهلال.

وتقدم خلال الأيام الماضية أربعة أعضاء بمجلس إدارة نادي الشباب باستقالتهم.

ووفقا لمصادر برنامج "برا 18" عبر قنوات "اس اس سي" فإن الذين استقالوا هم عامر الشهري، وسارة التميمي وعبدالله الحمدان وسعد الجهيمي.

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