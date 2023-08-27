رونالدو يخطف قلوب محبيه مع طفلة كفيفة

المصدر: البيان - وكالات

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أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفلة كفيفة من مشجعي نادي النصر السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو قد قاد النصر إلى فوز كبير على مضيفه الفتح، بنتيجة 5 - صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتقدم النصر في الدقيقة 27 عن طريق ساديو ماني، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 55، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما أضاف ماني الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم النجم البرتغالي ثلاثيته وخماسية النصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وجرى العرف على أن يحتفظ المهاجم بكرة المباراة إذا سجل 3 أهداف أو أكثر، لكن رونالدو، الذي حصل على تلك الكرة بعد أن وقع حكم المباراة عليها، قرر تقديمها لطفلة صغيرة فاقدة للبصر، خاصة أنها من محبيه.

وقالت الطفلة لرونالدو بلغة إنجليزية واضحة: "أنا أكبر معجبة بك، وفي الحقيقة حضرت (المباراة) من أجلك".

وتابعت: "أنا أحبك ولم أصدق أنك سجلت.. "، ليردها عليها نجم ريال مدريد الأسبق ضاحكا، وهو يوقع على الكرة: "لقد منحتني الحظ".

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