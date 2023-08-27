جيرارد يواجه أول اختبار قوي أمام الهلال‭

المصدر: ‬ رويترز

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سيخوض الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد أول اختبار حقيقي لقدرته على منافسة أندية القمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حين يزور الهلال غد الاثنين فيما يصطدم النصر بالشباب في أول قمة محلية بالموسم الجديد.

وبدأ الاتفاق الموسم بقوة مع مدربه الإنجليزي وقائد ليفربول السابق بالفوز في أول مباراتين على النصر، وصيف البطل، والحزم لكنه تعثر في المباراة الثالثة بالتعادل 1-1 مع الخليج.

ويملك الهلال سبع نقاط مثل الاتفاق، لكن شكواه الهجومية تلاشت بانضمام المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي ترك بصمة فورية بهز الشباك في الفوز الكبير 4-صفر على الرائد يوم الخميس الماضي.

كما شارك نجمه البرازيلي نيمار في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ انضمامه من باريس سان جيرمان، لكنه بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي من إصابة.

واسترد الاتفاق لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون في المباراة الأخيرة بعد غيابه عن لقاء سابق للمرض، فيما سيفقد الهلال جهود لاعب الوسط البارز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عقب طرده في آخر مباراة.

وقال جيرارد عن مواجهة أكثر الفرق تتويجا بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا "هذه المباراة لا تستند على التاريخ وإنما الأداء في الملعب هو الفيصل.

"نعلم جيدا أن الهلال فريق قوي ولتحديد مصيرنا في هذه المباراة إما نستسلم أو نقاتل من أجل الدفاع عن فرصنا".

* النصر المنتشي والشباب المترنح

كانت انطلاقة رفاق كريستيانو رونالدو كارثية بالخسارة في أول مباراتين بالدوري أمام الاتفاق والتعاون عقب التتويج بالبطولة العربية، لكن النصر تعافى بفوز كبير 5-صفر على الفتح بفضل ثلاثية رونالدو وثنائية ساديو ماني.

ومنح الوافدان الجديدان المدافع إيمريك لابورت ولاعب الوسط أوتافيو توازنا لتشكيلة النصر في أول ظهور لهما أمام الفتح، ويأمل "العالمي" في الحفاظ على الزخم أمام الشباب صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي والذي نال نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وتشعر جماهير الشباب بالاستياء لعدم إبرام صفقات قوية هذا الصيف، ولرحيل المدافع الدولي حسان تمبكتي إلى الهلال، ما انعكس على النتائج السلبية في بداية الموسم.

وربما تعطي عودة المهاجم فهد المولد بصيص أمل بعد غيابه 18 شهرا للإيقاف بسبب مخالفة لوائح المنشطات، حيث سجل هدفا في اللحظات الأخيرة لينقذ الشباب من هزيمة ثالثة ويمنحه التعادل 1-1 أمام ضمك.

وحقق الاتحاد والأهلي فقط العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات وهما مرشحان لمواصلة الانطلاقة المثالية.

ويحل الاتحاد، الذي يستمتع بالتناغم الهجومي بين كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله رغم مزاعم الخلافات الداخلية، ضيفا على الوحدة الذي فاز في آخر جولتين.

وتصدر المغربي حمد الله ترتيب الهدافين بأربعة أهداف، كما هز بنزيمة الشباك لأول مرة في الدوري خلال الفوز الكبير 4-صفر على الرياض، ليحظى حامل اللقب بأقوى هجوم حتى الآن (تسعة أهداف) كما أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه.

ويسعى الأهلي لإنجاز مهامه مبكرا بعد أن اضطر للانتظار حتى الدقيقة 96 ليفوز على الأخدود بهدف فرانك كيسي.

ويلتقي الأهلي مع الطائي يوم الثلاثاء في مباراة قد تشهد الظهور الأول للاعب الوسط الإسباني الموهوب جابري بييجا (21 عاما) القادم من سيلتا فيجو في صفقة لفتت الأنظار بعد أن كان محل اهتمام أندية أوروبية كبرى.

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