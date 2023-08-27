الطائف تستضيف «السوبر الأفريقي» 15 سبتمبر

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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تستضيف مدينة الطائف السعودية كأس السوبر الأفريقي في كرة القدم بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر 15 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي أمس.

وتجمع المباراة في ملعب الملك فهد بالحوية في الطائف بين الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، واتحاد الجزائر بطل كأس الكونفدرالية، لتضيف السعودية سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى إلى رزنامتها السنوية.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي فيرون موسينغو أومبا «نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الأفريقي إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة، أن تكون كرة القدم الأفريقية أيضاً جزءاً من هذه الحركة».

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