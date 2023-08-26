الأهلي السعودي أبلغ الجزائري رياض بودبوز بعدم استمراره مع الفريق

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية سعودية ،اليوم السبت، أن إدارة النادي الأهلي السعودي أبلغت الجزائري رياض بودبوز بعدم استمراره مع الفريق ، عقب اكتمال قائمة الثمانية لاعبين أجانب، فيما ينتظر أن يتحدد مصير المقدوني إزجان إليوسكي خلال الأيام المقبلة.

وحسم الأهلي ملف الأجانب قبل نحو أسبوعين من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن تعاقد مع 8 لاعبين، وهم: البرازيلي روجير إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي إدوارد ميندي، التركي ميريه ديميرال، والإسباني جابرييل فيجا.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الأهلي ستعقد اجتماعاً مع الجزائري بودبوز خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى اتفاقية بين الطرفين، على طريقة فسخ العقد أو عمل مخالصة مالية مرضية.

وأشارت المصادر إلى أن بودبوز جدد عقده لمدة موسم واحد قبل بداية الموسم الرياضي الجاري، وشارك مع الفريق في أول جولتين بدوري روشن السعودي، قبل أن يستبعده الألماني يايسله مدرب الفريق عن مباراة الأخدود الماضية بعد التعاقد مع التركي ديميرال.

أما المقدوني أليوكسي، فإن مصيره لم يتحدد حتى الآن سواء بعمل مخالصة مالية معه أو إعارته إلى أحد الأندية، ورجحت المصادر أن تحسم الإدارة الأهلاوية مستقبل اللاعب خلال الأيام المقبلة، بعد اطلاعها على التقرير الفني للمدرب الألماني.

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