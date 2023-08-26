الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه من قائمة الفراعنة

المصدر: أ ف ب

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وجه النادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المصري في الفترة من 4 الى 12 سبتمبر المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراة ضد اثيوبيا في الثامن منه في الجولة الاخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الامم التي تستضيفها ساحل العاج يناير 2024 ، واخرى ودية مع المنتخب التونسي وديا في 12 منه.

ويتطلع الأهلي حامل لقب دوري ابطال افريقيا للحفاظ على لاعبيه الدوليين من أجل خوض السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الاتحاد، والذى تحدد لها 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم السبت جاء فيه "نظرا لضمان المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب امام تونس يوم 12 منه هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي ، نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى جميع عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة كاس السوبر الإفريقية.

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد حدد الثلاثاء المقبل لإعلان قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لمعسكر فريقه.

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