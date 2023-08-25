بخماسية في مرمى الفتح..رونالدو وماني يهديان النصر فوزه الأول في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود النصر للفوز 5-صفر على مضيفه الفتح في أول انتصار يحققه في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأحرز السنغالي ساديو ماني هدفين آخرين بواقع هدف في كل شوط في المباراة، التي شهدت أول ظهور للمدافع الإسباني إيمريك لابورت الذي لعب أساسيا.

وبهذا يحقق النصر أول فوز في الدوري هذا الموسم بعدما خسر مباراتيه الأوليين، بينما تعرض الفتح لأول خسارة هذا الموسم بعد فوز وتعادل.

وفي وقت سابق اليوم أهدر أنطونيو جوزيه (توزي) ركلة جزاء ليتعادل فريقه الحزم دون أهداف مع مضيفه الفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، بينما حصد الحزم، الصاعد إلى دوري الأضواء، أول نقطة له في المسابقة بعد الخسارة في المباراتين السابقتين.

وأهدر توزي ركلة جزاء للحزم في الدقيقة 37 احتسبها الحكم بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وسدد فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء بجوار القائم الأيمن قبل النهاية بعشر دقائق.

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