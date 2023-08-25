تحية رونالدو للجمهور باللغة العربية تُشعل وسائل التواصل "فيديو"

المصدر: وكالات

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تفاعل مغردون مع فيديو نشره نادي النصر السعودي على حسابه الرسمي على منصة "إكس" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا باللغة العربية، قائلاً:" السلام عليكم".

ولاقى المقطع إشادة ورواجاً كبيراً وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل محبي النجم البرتغالي واصفين إياه بالأسطورة.

ومنذ أيام قليلة، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مهاجم فريق النصر بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.

ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد هائل من المتابعين على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي من أرجاء العالم.

ويأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين

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