مهرجان أهداف..رباعية للهلال والاتحاد وفوز صعب للأهلي في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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حسم الهلال مواجهته مع الرائد برباعية نظيفة، بينما اكتسح الاتحاد شباك مضيفه الرياض برباعية دون رد، وتعثر الأهلي بتعادل سلبي أمام الأخدود في عقر داره، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفه الأول مع الهلال في ظهوره الأول مع الفريق ليضعه على الطريق للفوز 4-صفر على الرائد رغم بدايته البطيئة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وأضاف سالم الدوسري هدفين آخرين وأحرز عبد الله الحماد هدفا رابعا لصالح الهلال في الشوط الثاني من المباراة التي أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وعمر جونزاليس.

وشهدت المباراة الظهور الأول للحارس المغربي ياسين بونو الذي انتقل إلى الهلال قادما من إشبيلية وتصدى لفرصتين خطيرتين في بداية الشوط الثاني.

وبهذا يعود الهلال إلى درب الانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية 1-1 مع الفيحاء ليصعد إلى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين خلف الاتحاد حامل اللقب والمتصدر.

بنزيمة يسجل

سجل كريم بنزيمة أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كما صنع هدفا آخر ليقود الاتحاد للفوز 4-صفر على مضيفه الرياض في مباراة شهدت تسجيل عبد الرزاق حمد الله لهدفين اليوم الجمعة.

ورفع الاتحاد حامل اللقب رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن الأهلي غريمه المحلي.

بينما تجمد رصيد الفريق الصاعد لدوري الأضواء عند أربع نقاط في المركز التاسع.

ومنح بنزيمة المقدمة إلى الاتحاد في الدقيقة 17 وعزز حمد الله بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعدها ثماني دقائق قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واختتم صالح العمري أهدافه فريقه قرب النهاية.

واحتفلت جماهير الاتحاد بالأهداف وارتدى بعضها قناعا يحمل صورة لوجه محمد صلاح نجم ليفربول الذي قالت شبكة بي إن سبورتس إنه وافق على الانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

ودفع المدرب نونو سانتو بقوته الضاربة منذ البداية بوجود رومارينيو وإيجور كورونادو خلف بنزيمة وحمد الله مع الاعتماد على نجولو كانتي وفابينيو في وسط الملعب.

وكاد بنزيمة أن يسجل فور انطلاق المباراة بعدما راوغ الحارس مارتن كامبانيا لكنه سدد في دفاع الرياض المتمركز على خط المرمى.

لكن الرياض رد سريعا بفرصتين لخوان ميجل (خوانمي) ونوليدج موسونا خلال ثلاث دقائق.

وسدد خوانمي فوق العارضة بعدما انفرد بالحارس مارسيلو جروهي في الدقيقة العاشرة، بينما مرت تسديدة القائد موسونا بجوار القائم الأيمن.

وفك مهاجم ريال مدريد السابق الاشتباك في الدقيقة 17 بعدما تبادل الكرة مع رومارينيو وسدد في المرمى بنجاح ليحتفل بأول أهدافه في الدوري السعودي.

وجاء هدف بنزيمة عقب تقارير لوسائل إعلام محلية أشارت إلى توتر العلاقة بينه وبين المدرب سانتو لأنه يرى أن النجم الفرنسي لا يناسب طريقة لعبه ولم يطلب التعاقد معه.

وأطلق كورونادو تسديدة رائعة مرت فوق العارضة في الدقيقة 20.

وترجم حمد الله ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 25 حصل عليها بعد عرقلة من المدافع أحمد عسيري.

وظن رومارينيو أنه جعل النتيجة 3-صفر قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعدها بست دقائق عاد المهاجم المغربي ليسجل هدفه الثاني من ركلة مزدوجة بعد تمريرة عرضية من مد الله العليان.

وحاول موسونا وسدد من مدى بعيد بعد عشر دقائق من الاستراحة لكن الحارس جروهي تصدى للمحاولة بنجاح.

وتألق كامبانيا على مرتين أمام حمد الله ثم تسديدة رومارينيو وحول الكرة إلى ركنية بعد ساعة من اللعب.

وحاول بنزيمة وسدد من عند حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن قبل عشر دقائق من النهاية.

وأهدر البديل صالح آل عباس ركلة جزاء للرياض قرب النهاية بعدما نجح جروهي في التصدى للتسديدة بنجاح ليحافظ على نظافة شباك الاتحاد للمباراة الثالثة تواليا.

وسجل البديل العمري الهدف الرابع بعدما حول تمريرة عرضية من بنزيمة إلى الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي اللقاء الثالث حقق الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه الأخدةد بهدف دون رد، حمل توقيع فرانك كيسي في الوقت المحتسب بدل ضائع.





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