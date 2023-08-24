تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شبكة بي.إن.سبورتس اليوم الخميس إن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأضافت أن حسم الصفقة يتوقف على الاتفاق مع ليفربول.

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة في ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس ، يسابق الاتحاد الزمن لإقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية في السابع من سبتمبر المقبل.

بحسب الانباء الصحيفة السعودية فأن اتحاد جدة عرض ‎على محمد صلاح راتب قدره 180 مليون جنيه إسترليني على موسمين أي ما يقرب من 860 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نوجولو كانتي وكريم بنزيمة والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

ويعد نادي الاتحاد السعودي أقدم نادي في المملكة ، حيث تم تأسيسه في 1927.

وتوج العميد بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 8 مرات.

كما فاز بلقب كأس الأمير فيصل 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة.

وفاز اتحاد جدة مرة واحدة بألقاب دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الخليج العربي وكأس الكؤوس الآسيوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز