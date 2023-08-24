رسمياً..النصر السعودي يضم المدافع لابورت قادماً من مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادما من مانشستر سيتي بطل الثلاثية.

ونشر الفريق عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر مقطع فيديو للاعب يقول فيه "مرحبا يا شباب، لابورت وصل إلى السعودية".

من جهته قال مانشستر سيتي "بعد خمس سنوات رائعة في سيتي أكمل لابورت انتقالا دائما إلى النصر".

انضم لابورت، البالغ عمره 29 عاما والفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى سيتي قادما من أتليتيك بيلباو في يناير 2018.

ويأتي التعاقد مع مدافع منتخب إسبانيا بعدما طلب لويس كاسترو مدرب النصر التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

ولابورت آخر المنضمين إلى النصر الذي أجرى صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع سيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وساديو ماني لينضم كل هؤلاء للقائد كريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق مطلع العام الحالي.

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