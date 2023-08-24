نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2024/2023

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023/2024، اليوم الخميس.

وتضم النسخة 19 من كأس الاتحاد الآسيوي، 36 نادياً من 5 مناطق مقسمين على 9 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 أندية، وفقاً للتوزيع الجغرافي، وفقاً للتالي؛ المجموعات الأولى والثانية والثالثة (غرب آسيا)، المجموعة الرابعة (جنوب آسيا)، المجموعة الخامسة (وسط آسيا)، المجموعات السادسة والسابعة والثامنة (منطقة آسيان - دول جنوب شرق آسيا)، المجموعة الثامنة (شرق آسيا).

ويتأهل الحاصل على المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني إلى قبل نهائي منطقة الغرب، وينطبق الأمر نفسه على منطقة آسيان، بحيث يتأهل الفريقين الفائزين في قبل النهائي للمنافسة بالمباراة النهائية لكل منطقة.

وأوقعت القرعة نادي الكويت الكويتي الفائز بلقب البطولة 3 مرات من قبل، في مجموعة قوية تضم كل من الوحدات الأردني، والكهرباء العراقي، واتحاد الأهلي حلب السوري، بطل نسخة عام 2010.

المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الفتوة (سوريا)، جبل المكبر (فلسطين)، النهضة (عمان)

المجموعة الثانية: الوحدات (الأردن)، الكويت (الكويت)، الكهرباء (العراق)، الاتحاد الأهلي حلب (سوريا)

المجموعة الثالثة: الزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، النجمة (لبنان)، العربي (الكويت)

المجموعة الرابعة: أوديشا (الهند)، باشوندارا كينغز (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)

المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، التين عسير (تركمانستان)، أبدش عطا (قرغيزستان)، ميرو (تركمانستان)

المجموعة السادسة: دايناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ماكارثور (أستراليا)، شان يونايتد (ميانمار)، فنوم بينه كراون (كمبوديا)

المجموعة السابعة: تيرينغانو (ماليزيا)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، ستاليون لاغونا (الفلبين)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا)

المجموعة الثامنة: هايفونغ (فيتنام)، هوغانغ يونايتد (سنغافورة)، صباح (ماليزيا)، ماكاسار (إندونيسيا)

المجموعة التاسعة: سي بي كي، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، أولان باتار (منغوليا)، تايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه)

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بين سبتمبر المقبل، وتستمر حتى مايو 2024.

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