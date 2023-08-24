أزمة بنزيما وسانتو.. أول رد فعل من إدارة اتحاد جدة السعودي

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، عن أول رد فعل لإدارة نادي اتحاد جدة السعودي، بعد الأنباء التي تم تسريبها خلال الساعات الماضية، حول وجود أزمة بين مدرب الفريق السعودي نونو سانتو، والنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الملقب بالعميد.

وقال النجار، أن إدارة اتحاد جدة قررت التحرّك والتقدم بشكوى رسمية ضد مروجي الشائعات.

وفي ظهورٍ عبر حسابه الشخصي بتطبيق "سناب شات"، أكد النجار أن إدارة اتحاد جدة بصدد التقدّم بشكاوى لدى الجهات الرسمية بشأن الشائعة المتداولة.

وأوضح النجار بإن الإدارة السعودية برئاسة أنمار الحائلي ستتخذ هذا الإجراء من أجل الحفاظ على حقوق بنزيما وسانتو.

وزعمت الشائعات بأن بنزيما عبر عن شعوره بانعدام الارتياح، نظراً للمعاملة غير الاحترافية التي يتلقاها من سانتو، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي طالب بمنحه شارة القيادة نظراً إلى خبراته الكبيرة، إلا أن سانتو رفض طلبه، وفضل منح الشارة إلى رومارينهو وأحمد شراحيلي.

وادعت الأقاويل أيضاً بأن سانتو يعتقد بأن بنزيما لا يتناسب مع طريقته في اللعب، حيث لم يكن قد رغب في انتدابه من ريال مدريد، وبأنه قد يخرجه من تشكيلته الأساسية في الفترة المقبلة، ليعتمد على الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بدلاً منه.

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