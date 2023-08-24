نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم قرعة النسخة 21 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024/2023، التي تمتد منافستها حتى مايو المقبل.

وشهدت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا، تواجد نادي العين بالمجموعة الأولى مع أندية باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهل التركمانستاني، فيما يتواجد نادي الشارقة في المجموعة الثانية مع أندية السد القطري، وناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني.

وجاء مجموعات ناديي الهلال والاتحاد السعوديين سهلة، حيث يتواجد الهلال في المجموعة الرابعة مع أندية نساجي الإيراني، ومومباي الهندي، ونافباخور الأوزبكي، فيما وقع اتحاد جدة في المجموعة الثالثة مع سيباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي، وجاء النصر السعودي في المجموعة الخامسة متوسطة المستوى رفقة بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، والاستقلال الإيراني.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023/2024

المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، آهل التركمانستاني، العين الإماراتي.

المجموعة الثانية: السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

المجموعة الرابعة: الهلال السعودي، نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي.

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، النصر السعودي.

ويشارك 20 فريقًا من منطقة الغرب في دور المجموعات من البطولة الآسيوية، ويتم تقسيمها على 5 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وفي نهاية دور المجموعات يتأهل إلى دور الـ 16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 10، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا من شهر فبراير وحتى أبريل 2024، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

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