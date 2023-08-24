قرارات ثورية.. الزمالك يقرر فصل مدير الخزينة وإحالته للنيابة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، فصل محمود صبحي مدير الخزينة بالنادي الأبيض وإحالته للنيابة العامة المصرية، بسبب ارتكاب عدة مخالفات منها صرف مبالغ مالية لبعض الموظفين دون وجه حق، بحسب مصدر داخل الزمالك لـ "البيان".

وفي نفس الوقت قررت اللجنة الثلاثية إيقاف عدد الموظفين ومنعهم من دخول مقر نادي الزمالك واحالتهم للتحقيق بسبب وجود شبهة مخالفات أيضاً، وهم، محمود خالد رئيس الشؤون القانونية، ومحمود العسال المستشار القانوني للنادي، وشريف حسين نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة العقارات بالنادي، ووليد بخيت مدير شؤون العاملين، ومحمد إبراهيم مسؤول الماليات، ومحمد حنفي مدير المتابعة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أسماء اللجنة الثلاثية التي ستدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة، وأصدرت مديرية الشباب والرياضة في مصر باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي بإدارة شؤون النادي.

وضمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل من اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديراً تنفيذياً، وأحمد فؤاد الوطن مديراً مالياً، وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديراً للنشاط الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز