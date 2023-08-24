كأس العالم يتسبب في إغلاق ملعب مدينة الملك عبد الله بالسعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أغلق ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، حسبما أعلنت رابطة الدوري السعودي.

وقررت رابطة الدوري السعودي استقبال مباريات المسابقات المحلية على ملعب واحد بمدينة جدة وهو ملعب الأمير عبد الله الفيصل، من أجل استكمال التجهيزات الخاصة باستقبال منافسات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الملك عبد الله.

ومن المقرر أن يستمر هذا الوضع حتى موعد منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال الأندية 12 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، وتستمر منافساته حتى 22 من الشهر نفسه.

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