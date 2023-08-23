السلة العربية تخطف الأضواء في كونغرس الفلبين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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خطفت كرة السلة العربية الأضواء في «كونغرس» الاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي عقد صباح أمس في العاصمة الفلبينية مانيلا، وتم خلاله انتخاب الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي في الدورة الجديدة، التي تستمر حتى عام 2027.

وكان في مقدمة المهنئين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية، وتوقع القرقاوي نقلة نوعية لكرة السلة، بقيادة الشيخ سعود آل ثاني، الذي يملك من الخبرة ما يؤهله للقيام بدور بارز على الساحة الدولية خاصة بعد توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الدورة المنتهية، ورئيس الاتحاد الآسيوي لدورات عدة.

تأثير إيجابي

وقال القرقاوي: إن هذا الإنجاز العربي الكبير ينعكس إيجاباً على اللعبة والمسابقات في الوطن العربي، كما حرص القرقاوي على تقديم التهنئة للشيخ سعود آل ثاني، بمناسبة استضافة قطر للمونديال المقبل مؤكداً أن الأشقاء في قطر قادرون على تنظيم مونديال غير مسبوق، لما يملكونه من إمكانات تنظيمية وإدارية وفنية، إلى جانب المنشآت والصالات الرياضية الضخمة.

وعلى هامش المؤتمر التقى القرقاوي رؤساء الاتحادات القارية والعربية، لافتاً إلى حرص الاتحادات العربية على دعم مشاركتهم في البطولات والبرامج، التي ينظمها الاتحاد العربي، وتأكيد معظم الأشقاء العرب على الوجود في بطولة المنتخبات العربية المقرر إقامتها نهاية نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد العراقي أبدى استعداده لاستضافة البطولات العربية المقبلة سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وقد حضر المؤتمر الدولي من الإمارات إلى جانب القرقاوي، عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والدكتور منير بن حبيب عضو اللجنة الفنية الدولية والمدير الفني لاتحاد السلة والمنتخب الوطني الأول، والذي يشارك في ورش عمل الاتحاد الدولي المقررة اليوم.

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