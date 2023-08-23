أيادي خفية وراء الأزمة.. اختفاء عقد بيع إمام عاشور لميتييلاند من مقر الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد نادي الزمالك المصري، واقعة غريبة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تولى اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، مهمة إدارة شؤون النادي.

وكانت وزارة الرياضة في مصر، أعلنت قبل أيام قليلة أسماء اللجنة الثلاثية التي ستدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة، لحين إجراء الانتخابات.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي بإدارة شؤون النادي، وضمت اللجنة، كل من اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديراً تنفيذياً، وأحمد فؤاد الوطن مديراً مالياً، وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديراً للنشاط الرياضي.

وفوجئ مسؤولو الزمالك بواقعة غريبة، تمثلت في اختفاء العقود الخاصة بصفقة بيع إمام عاشور لاعب وسط الفريق السابق المنتقل حديثاً إلى الغريم التقليدي الأهلي، الخاصة ببيعه إلى نادي ميتييلاند الدنماركي، يناير الماضي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـ «البيان»، أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي، فوجئت باختفاء عقود بيع إمام عاشور، وكذلك عقود بعض لاعبي ولاعبات ألعاب الصالات بالنادي الأبيض.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك بدأوا في اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال الأمر، مشيراً إلى أن المتسبب في اختفاء هذه العقود غير معلوم الهوية حتى الآن.

يذكر أن الأهلي المصري أعلن منذ عدة أسابيع تعاقده مع إمام عاشور في صفقة شراء نهائي، من ميتييلاند بعد 6 أشهر فقط من انتقاله إلى النادي الدنماركي، قادماً من الزمالك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز