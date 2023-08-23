لمعاناته من مشاكل نفسية.. جلسة حاسمة بين إدارة الرجاء المغربي وعمرو وردة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، أخر التطورات الخاصة بمستقبل الدولي المصري عمرو وردة، لاعب الرجاء المغربي، بعدما ترددت أنباء عن اقترابه من الرحيل عن فريقه الذي انضم إلى صفوفه منذ أيام قليلة.

وكان الرجاء المغربي أعلن 12 أغسطس الجاري، تعاقده مع عمرو وردة في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وبحسب موقع "le360" المغربي، فإن عمرو وردة طلب من إدارة نادي الرجاء فسخ عقده، بسبب معاناته من مشاكل نفسية منذ وصوله إلى الدار البيضاء.

وأكدت الموقع المغربي، أن رئيس نادي الرجاء محمد بودريقة عقد اجتماعًا مع عمرو وردة، في حضور عضوين من مجلس إدارة النادي، وأكدوا له على تقديم كل الدعم، من أجل سرعة التأقلم مع الرجاء والخروج من هذه الحالة خلال أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، وافق وردة على الاقتراح، على أن يمنح نفسه فرصة جديدة لمحاولة التأقلم على الأجواء في المغرب، وعدم فسخ عقده مع الرجاء، والالتزام بالعقد الموقع مع النادي المغربي.

وكان وردة قام بنشر صورة له عبر حسابه على "انستغرام"، يرقد بالمستشفى حوله الأجهزة الطبية، قبل أن تؤكد الصحافة المغربية معاناة اللاعب المصري من مشاكل نفسية.

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