استغلالاً لمعاملة الملوك.. رونالدو ينتقم من جرينوود بعد وصف «الميت»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، انتقال زميله السابق بمانشستر يونايتد ماسون جرينوود، إلى أي فريق بالسعودية، بسبب العداء بينهما، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة، أن جرينوود يخشى خسارة فرصة بداية جديدة بأحد أندية السعودية، بعدما سبق ووصف مشوار رونالدو في مانشستر يونايتد بـ "الميت".

وجاء تعليق جرينوود السلبي عن رونالدو في مارس الماضي، بعد انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف النصر السعودي، في صفقة انتقال حر.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو فور علمه بهذه التصريحات كان غاضباً للغاية، لذلك حث رؤساء أندية الدوري السعودي على عدم التفكير في اتخاذ خطوة التعاقد مع جرينوود، استغلالاً لمعاملة الملوك التي يلقاها في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقوله رونالدو نافذ، مشددة على أن النجم البرتغالي سيكون لديه ما يكفي من التأثير على الأندية لحثهم على عدم التعاقد مع جرينوود.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز