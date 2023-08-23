موعد الظهور الأول لنيمار مع الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يفقد الهلال السعودي لخدماته نجمه الجديد نيمار دا سيلفا عدة مباريات، بسبب معاناة اللاعب البرازيلي من الإصابة، التي يؤدي على أثرها حالياً برنامج علاجي لحين عودته إلى المشاركة في التدريبات.

وبحسب موقع "365" العالمي، فإن الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي يقوم بمجهودات مضاعفة حالياً، بهدف تجهيز نيمار في أقرب وقت، للمشاركة مع الفريق الملقب بالزعيم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الظهور الأول لنيمار مع الهلال خلال مباراة ضمك المقرر لها 21 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأكد الموقع أنه تأكد غياب نيمار عن مواجهات الهلال السعودي أمام كل من الرائد، والاتفاق، والاتحاد، والرياض، بسبب الإصابة، مشيراً إلى أنه لن يظهر مع فريقه الجديد قبل موعد مباراة ضمك.

وانتقل نيمار إلى الهلال منذ أيام قليلة، قادماً من باريس سان جيرمان، بعد 6 مواسم قضاها بين صفوف الأخير، ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أكدت حصول باريس على 100 مليون يورو نظير بيع النجم البرازيلي، فيما يبلغ راتب نيمار مع الهلال 160 مليون يورو في الموسم الواحد.

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