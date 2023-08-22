أصبح حديث العالم.. لاعب عربي يخطف الأضواء بالدوري الفرنسي (فيديو)

المصدر: البيان

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خطف الدولي الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه، أضواء وسائل الإعلام العالمية صوبه، بفضل تألقه مع فريقه في منافسات الدوري الفرنسي.

واستهل موسى التعمري (26 عاما) مسيرته الكروية مع شباب الأردن عام 2016، وغادر صفوفه 2018، وقضى موسماً منهما مع نادي الجزيرة الأردني معاراً وتوج معه بلقب الكأس الأردني.

وانتقل موسى التعمري إلى أبويل القبرصي واستمر معه حتى 2020، وتوج معه بلقب الدوري المحلي، وأحرز 14 هدفاً خلال 74 مباراة، ورحل منه إلى لوفان البلجيكي قبل أن ينتهي تعاقده مع الأخير بنهاية الموسم المنقضي بعد 3 مواسم لعبها بين صفوفه، قبل أن ينتقل إلى ناديه الحالي مونبلييه.

وأصبح موسى التعمري أول هداف أردني بالدوري الفرنسي بعد تسجيله هدفين في مرمى ليون، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وكتب حساب الدوري الفرنسي النسخة العربية، عبر منصة "إكس": "حصول التعمري على توصيف أول هداف أردني في الدوري الفرنسي بعد تسجيله في مرمى ليون بمباراة انتهت بفوز مونبلييه 1/4"، وأثنى حساب الدوري الفرنسي على التعمري باللهجة الأردنية، حيث كتب: "إيش يا معلم، ديروا بالكم موسى بيك هنا".

ايش يا معلم! 😍🇯🇴



موسى التعمري يوقع على أول أهدافه في #الدوري_الفرنسي بقميص مونبلييه! ⚽️☝️#ليون_مونبلييه 0 - 2 pic.twitter.com/f61CIz04Wg — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 19, 2023

وأشادت الصحف العالمية بموسى التعمري بعد تألقه مع مونبلييه، حيث وصفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية بـ "ميسي الأردن"، فيما كتبت "آس الإسبانية": "التعمري كشف وحده عيوب ليون".

وكان مونبلييه أعلن في مايو الماضي تعاقده مع موسى التعمري ليبدأ الدولي الأردني تجربة احترافية جديدة، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في انتقالات اللاعبين، فإن القيمة التسويقية للاعب تبلغ 1.8 مليون يورو، بعدما بلغت 2 مليون يورو صيف 2019.

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