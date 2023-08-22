دوري أبطال آسيا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، نظيره شباب الأهلي، على استاد جامعة الملك سعود (الأول بارك)، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا 2024/2023.

ويبدأ النصر السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا من الأدوار التمهيدية بعد حصوله على وصافة الدوري السعودي خلال الموسم المنقضي، فيما يشارك شباب الأهلي بصفته بطل الدوري الإماراتي النسخة الماضية أيضاً.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا من مباراة واحدة فقط، وعلى ضوء نتيجتها يحجز الفائز مقعده في دور المجموعات مباشرة.

وبدأ شباب الأهلي مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على الوحدات الأردني بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد إلى الدور الثاني ويضرب موعداً مع النصر السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 09:20 مساء بتوقيت الإمارات، 08:20 بتوقيت السعودية ومصر.

وتنقل مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي، عبر شبكة قنوات ssc السعودية، تحديداً على قناتي "ssc HD2" "ssc HD1"، وسيتولى التعليق على أحداث المباراة المصري بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يعلق السعودي حماد العنزي على اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز