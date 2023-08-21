بعد شهرين فقط.. جوتا يرحل عن اتحاد جدة السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتبط اسم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بالرحيل عن صفوف فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد شهرين فقط من انتقاله إلى صفوف الفريق الملقب بالعميد، قادماً من سيلتيك الاسكتلندي، مقابل 30 مليون يورو.

وبحسب موقع " The Celtic Star"، فإن جوتا سيغادر اتحاد جدة، رغم انضمامه إلى صفوف الأخير منذ أسابيع قليلة، مشيراً إلى أن إدارة النادي السعودي أبلغت اللاعب بقرار رحيله.

وتحدثت صحيفة "Glasgow Times" عن مستقبل جوتا، مشيرة إلى أن إدارة اتحاد جدة السعودي قررت إعارة اللاعب لتحقيق استفادة مالية جراء رحيله، ويعود السبب إلى عدم تأقلم اللاعب على الأجواء داخل صفوف ناديه الجديد.

وفي نفس الوقت، أكد موقع "365" العالمي نقلاً عن مصدر داخل نادي اتحاد جدة، أن كل ما تردد عن رحيل جوتا ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر مع العميد بشكل طبيعي في ظل قناعة مسؤوليه بإمكانياته الفنية.

وشارك جوتا منذ انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي في 6 مباريات بمختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.

يذكر أن عقد جوتا مع اتحاد جدة يقضي بحصول اللاعب على راتب أسبوعي يقدر بـ 190 ألف جنيه إسترليني.

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