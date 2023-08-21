منتخب مصر يفقد أحد عناصره الأساسية في معسكر سبتمبر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ويستعد منتخب مصر لإقامة معسكره يوم 4 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 12 من نفس الشهر، استعداداً لخوض مواجهتي إثيوبيا وتونس.

ويفقد منتخب مصر جهود أحد أهم عناصره الأساسية وهو محمود حسن تريزيجيه المحترف بصفوف طرابزون سبور التركي، بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية، مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب، بعد تعرضه لكسر في الضلع الأيسر من الصدر، خلال مواجهة فريقه ضد جالاتا سراي بالجولة الثانية من منافسات الدوري التركي.

وبحسب موقع "61 Trabzon Haber" التركي، فإن تريزيجيه سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، على أن يعود للمشاركة في مباريات فريقه بداية من الجولة التاسعة لمنافسات الدوري التركي.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا 8 سبتمبر المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، ثم سيلعب ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

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