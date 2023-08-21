تحملنا فوق طاقة البشر.. «زيزو» يكشف موقفه من العرض السعودي ورحيله عن الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك المصري، موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اهتمام نادي الشباب السعودي بالتعاقد معه.

وقدم الشباب السعودي عرضاً رسمياً لنظيره الزمالك من أجل التعاقد مع زيزو خلال الميركاتو الجاري، إلا إن إدارة النادي المصري السابقة أعلنت بشكل واضح رفضها لرحيل زيزو وتمسكت ببقائه.

وبعد حملة الاستقالات الإدارية التي شهدها نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، خرج زيزو ببيان رسمي يطمئن من خلاله جماهير ناديه، مؤكداً أن رغبته الأولى دائماً تتمثل في استمراره مع الفريق الأبيض.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "‏للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولاً كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص، رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

واستكمل زيزو، قائلاً: "كل ما أثير الأيام الماضية بشأن رغبتي في الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من السوشيال ميديا والله أعلم من كان مصدرها، رغبتي كانت وستظل دائماً مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي هي انتقالي لأي ناد للاستفادة المادية أو أياً كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار".

وأردف النجم الأول بالدوري المصري خلال المواسم الماضية: "يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر، يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملون جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع أكثر سوء"..

وأتم زيزو، قائلاً: "تعودت أن أكون صريحاً وأن أتقي الله في كل كلمه وكل موقف مهما كانت العواقب، ما مضى فهو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك".

ويرتبط زيزو بعقد مع الزمالك يستمر حتى صيف 2025، بعدما قام بتمديد تعاقده مع النادي المصري، سبتمبر من العام الماضي.

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