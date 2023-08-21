منعاً لأزمات قانونية جديدة.. وزارة الرياضة المصرية تتمسك بتطبيق اللائحة على الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بيانًا رسميًا تعلن فيه موقف نادي الزمالك، بعد الاستقالات الجماعية التي شهدها النادي خلال الفترة الأخيرة.

جاءت البداية عندما أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، استقالتهم من منصبهم، السبت الماضي، ثم لحق بهم المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، الذين كان من المفترض أن يتولون إدارة شؤون النادي المصري، لحين إجراء انتخابات جديدة، أكتوبر المقبل، بحسب اللائحة الاسترشادية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيانها، إنه سيتم العمل على تكوين لجنة من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي جدد، لتسيير شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، على أن يتم الإعلان عن هويتهم لاحقاً، في قرار يؤكد تمسك الوزارة بتطبيق اللائحة، منعاً لدخول النادي الأبيض في أزمات قانونية جديدة.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، كالتالي: "في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولي المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2025/2021، وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي، بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديم تلك الاعتذارات، وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادي، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي، وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحة المنظمة لهذا الشأن".

وتابع البيان: "بناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة، وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونياً، وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة".

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