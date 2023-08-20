الصربي ميتروفيتش يترك فولهام ليرافق نيمار في الهلال السعودي

المصدر: أ ب

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أصبح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أحدث اسم كبير يوقع لفريق الهلال السعودي، حسبما أعلن النادي الكائن في الرياض اليوم الأحد.

نشر فريق دوري المحترفين السعودي، الذي وقع عقدا مع النجم البرازيلي نيمار الأسبوع الماضي، صورة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، لمراسم تقديم ميتروفيتش بقميص فريقه الجديد ومعها تعليق يقول "ميتروفيتش هلالي حتى عام 2026″.

غاب ميتروفيتش، هداف فولهام في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، عن المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف نظيفة أمام برينتفورد يوم السبت، بعد إصابته في مباراة فولهام الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون الأسبوع الماضي.

كان عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما مع فولهام يمتد حتى عام 2026، ويقال إن نادي غرب لندن رفض عدة عروض سابقة من الهلال، الذي تعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو (98 مليون دولار).

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن عرض الهلال الأخير البالغ 46 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار) كان قريبا من السعر الذي طلبه فولهام، الذي وافق على إتمام الصفقة على مضض.

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