بحضور 67 ألف متفرج.. «الهلال» يقدم نيمار لجماهيره

المصدر: الرياض - أ ف ب

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قدّم نادي الهلال، أمس في حفل صاخب وأمام عشرات الآلاف في العاصمة الرياض، نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار؛ آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي، الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل نيمار صاحب الـ 31 عاماً ملعب الملك فهد في شرق الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير بحضور 67 ألف متفرج.

وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار «نيمار نيمار»، فيما رسمت الطائرات المسيرة كلمة «نيمار أزرق» فوق الملعب.

ولوّحت الجماهير بأعلام زرقاء عليها صورة للبرازيلي بقميص الهلال و«نيمار 10»، فيما عرضت شاشات الملعب الإلكترونية لقطات لأهداف سابقة لقائد البرازيل.

ووصل نيمار مساء أول من أمس إلى الرياض واضعاً وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي «ضمن أفضل 10 دوريات في العالم».

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