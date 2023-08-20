استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك ولجنة ثلاثية لإدارة النادي

المصدر: البيان

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم باستقالة جماعية، بسبب الظروف التي يمر بها النادي المصري.

وجاء أول من أعلن استقالته، أحمد مرتضى منصور عضو المجلس الذي كان تولى مؤخراً منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، من خلال نشر بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلن بعدها محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضاً، ونشر بياناً عبر حسابه على نفس المنصة، ثم جاء ثالثاً سليمان وهدان عضو المجلس، الذي أعلن استقالته بنفس الطريقة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، في تصريحات لـ "البيان" أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالته لوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، في ظل الضغوطات التي يمر بها الأعضاء، والهجوم عليهم من قبل جماهير النادي، مشيراً إلى أن الظروف الصعبة التي يعاني منها الزمالك، دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة المصرية، عن الموقف المقرر اتخاذه، بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة النادي المصري مؤخراً.

وقال المصدر في تصريحات لـ "البيان"، أنه سيتم تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لحين إجراء انتخابات جديدة، يتم خلالها اختيار مجلس إدارة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح المصدر قائلاً، أن اللجنة ستتكون من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بحسب اللائحة، أسوة بما حدث مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر، أنه سيكون من مهام اللجنة إدارة شؤون النادي، والدعوة لانعقاد جمعية عمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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