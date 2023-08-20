الاتحاد يعبر الطائي ويتصدر الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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اقتسم اتحاد جدة صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم مع أهلي جدة بفضل فوزه على ضيفه الطائي 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، سيطر الاتحاد على مجريات اللعب تماما في الشوط الأول لكنه عجز عن التسجيل بفضل تألق حارس الطائي فيكتور براجا، الذي أحبط كل محاولات كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله ونجولو كانتي وأحمد بامسعود.

وفي الشوط الثاني، تمكن الاتحاد من التقدم بهدف عن طريق حمد الله في الدقيقة 54 بعد ضربة ركنية نفذها إيجور كورنادو داخل منطقة الجزاء وقابلها المهاجم المغربي بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أكد صالح العمري فوز الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من فابينيو تركها حمد الله لتذهب في طريق العمري المنفرد بالمرمى ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.

وحقق الاتحاد حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويقتسم الصدارة مع الأهلي في الوقت الذي توقف فيه رصيد الطائي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.



وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يدين أبها بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب عمر ضامن الرويلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 57.

وسجل أبها انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال 1 /3 في الوقت الذي مني فيه الرائد بالهزيمة الثانية على التوالي بعد تعثره في الجولة الأولى أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

وحصد أبها أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الحادي عشر، وتراجع الرائد للمركز الأخير بدون رصيد.

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