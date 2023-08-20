الفيحاء يفسد فرحة الهلال بنيمار في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخفق الهلال في ترجمة العديد من الفرص ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تحت أنظار نيمار الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد إتمام انتقاله لصاحب الأرض.

وقدم الهلال قائد البرازيل نيمار، القادم من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، في حفل صاخب قبل اللقاء، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو.

ووصل الفريقان إلى النقطة الرابعة من أول جولتين لكن الهلال يحتل المركز الرابع ويتقدم بمركزين على الفيحاء بفارق الأهداف.

ومنح فاشون ساكالا المقدمة للفيحاء بهدف بعد ربع ساعة من اللعب بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد الكرة لتصطدم بالقائم الأيمن وتتحول إلى داخل الشباك.

وتعادل عبد الله الحمدان للهلال بعد خمس دقائق من متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وأهدر الهلال عدة فرص خطيرة في الشوط الثاني ليتعثر فريق المدرب جورجي جيسوس، وتظهر معاناته الهجومية قبل الإعلان المرتقب للتعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز